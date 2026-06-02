Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala Türkiye A Milli Takım ilk hazırlık maçına çıktı. Milliler, İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.

Milliler baştan sona üstün götürdüğü maçı 4-0 kazandı. Goller; Orkun, Can, Deniz ve Barış Alper'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada milli takım gole yaklaştı. Rakip ceza sahasına yakın bölgede Orkun Kökçü'nün pasında Can Uzun ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

2. dakikada ay-yıldızlılar 1-0 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta çizgiye inen Oğuz Aydın'ın yerden içeri çevirdiği topa Orkun Kökçü, altıpas önünde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

16. dakikada Türkiye, skoru 2-0 yaptı. Orta alandan hızlı atakla başlayan hücumda Can Uzun soldan bindiren Eren Elmalı'ya topu bıraktı. Eren sola indikten sonra topu arkasında kalan Can'a bıraktı. Can Uzun ceza sahasında sol çaprazdan çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

44. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Miovski'nin arka direğe ortasında topu kapan Alioski, Ozan Kabak'tan sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Altay Bayındır yaptığı müdahaleyle topun ağlarla buluşmasını engelledi.

45+3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahasında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.

53. dakikada Can Uzun'un içeriye ortasında iyi yükselen Deniz Gül kafa vuruşuyla golü attı.

70. dakikada Ceza sahasına yerden çevrilen topta Barış Alper Yılmaz rahat bir vuruşla golü yaptı.

9 İSİM KADRODA YOK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 35 kişilik kadrodan 9 ismi Kuzey Makedonya karşısında kadroya almadı.

Millilerde kaleciler Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Kenan Yıldız ve sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kuzey Makedonya maçının kadrosuna alınmadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KAPTAN OLARAK ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Kuzey Makedonya maçına kaptan olarak çıktı.

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

AY-YILDIZLILAR 1697 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 1697 gün sonra Kadıköy'de maça çıktı.

Milli takım son olarak 8 Ekim 2021'de 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile Kadıköy'de karşı karşıya gelmiş, mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İLK 11'LER

Türkiye: Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Deniz Gül, Can Uzun.

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Zajkov, Serafimov, Musliu, Dimoski, Bardhi, Elmas, Atanasov, Churlinov, Miovski, Alimi.