Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ndeki konuşmasında, enerji kaynaklarının güvenli, istikrarlı ve düşük maliyetlere geçişini temin etmenin, en az bu kaynaklara sahip olmak kadar stratejik önemde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikindeki vazgeçilmezliğinin bir kez daha anlaşıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunda son 23 yılda hükümetin attığı adımların çok büyük payı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye'nin günlük doğal gaz giriş kapasitesinin yaklaşık 90 milyon metreküp olduğunu, bugün bu rakamın 495 milyon metreküpe çıktığını açıkladı.

Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2 ve İran'dan 1 olmak üzere toplam 5 boru hattından doğal gaz temin ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğal gaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir. LNG terminalleri, FSRU tesisleri, depolama yatırımları ve boru hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız." diye konuştu.