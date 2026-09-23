Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kararlı duruşu ve tarihi çağrısını yinelemesinden dolayı en derin şükranlarını sundu.

Ertuğruloğlu yaptığı açıklamada, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması çağrısını yinelemesinin, egemen eşit, iki devletli çözümü öngören yeni Kıbrıs politikasının ve haklı davanın uluslararası alanda emin adımlarla ilerlediğinin en güçlü göstergesi olduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu’nun açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, BM Genel Kurulu’nda son 5 yıldır, devletimiz KKTC’nin resmen tanınması, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan haksız ve gayriinsani ambargoların derhal kaldırılması ve uluslararası toplumun KKTC ile doğrudan iş birliği geliştirmesi yönündeki kararlı duruş ve tarihi çağrısını yinelemesinden dolayı en derin şükranlarımı sunuyorum.

Kıbrıs Türk halkı olarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de her zaman garantörümüz ve Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir fikir ve eylem birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz.”