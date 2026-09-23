Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın tarihi nitelikte olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Üstel, “Erdoğan’ın BM kürsüsünden Kıbrıs Türk halkının haklarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını ve egemen eşitliğimizi güçlü biçimde savunmasını, uluslararası topluma üst üste beşinci kez KKTC’yi tanıma çağrısı yapmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta yarım asrı aşan ve sonuç vermeyen müzakere süreçleri tükenmiştir. Ada’da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kalıcı barışın yolu, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümden geçmektedir.

Uluslararası topluma çağrımız açıktır: Kıbrıs Türk halkının iradesine daha fazla sırtınızı dönmeyin. KKTC ile doğrudan ilişkiler kurun.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasını beşinci kez BM Genel Kurul toplantısında dünyaya haykıran Sayın Erdoğan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”