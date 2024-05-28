Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun, kuvvetler arasında doğru denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan yeni anayasa borcumuz vardır." dedi.

Erdoğan, Sayıştayın 162. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.

Erdoğan, "Devlet millet arasına duvar ören eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Bu tür yollara tevessül edenlerin de gözünün yaşına bakmayız." dedi.

Erdoğan, "Eski sisteme dönüş, bu bir polemiktir. Bu polemiğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Son dönemde bazı kamu hizmetlerinde şikayetlerinin çoğaldığının farkındayız. Görevden kaçmanın, vatandaşa 'bugün git yarın gel' demenin mazereti olamaz." ifadelerini kullandı.

-“Milletin cebinden Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz."

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarından birisi anayasal demokrasimizin yeni ve sivil bir anayasayla güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılmasıdır."

"İster merkezi idare, ister yerel yönetim olsun milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun, kuvvetler arasında doğru denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan yeni anayasa borcumuz vardır." dedi.

Erdoğan, "Son dönemde eş dost ve hısım atamalarıyla birlikte maalesef belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını üzülerek görüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse kusura bakmasın, ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.