Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sırasında liderlere özel üretim "Gümüşay" tabancası hediye etti.

Yerli üretim olduğu belirtilen ve her liderin isminin işlendiği özel üretim tabancalar özel kutuda ve mermileriyle birlikte sunuldu.

Erdoğan liderlere hediye ettiği isim işlemeli tabancalardaki ihracat kontrollerini kaldırdı.

Ancak silahın çalışır durumda olması, ülkelerin güvenlik yasaları gereği özel prosedürler uygulanmasını beraberinde getirdi. Silahın hediye edildiği liderlerin çoğunluğu, belirli işlemlerden geçirilmesi için hediyelerini Türkiye'de bıraktı.

Hollanda'nın kamu yayıncısı NOS'un haberine göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte "jest için minnettar olduğunu" ancak silahı kabul edemeyeceğini söyledi.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten ise diplomatik protokol gereği hediyeyi resmi olarak geri çevirmedi, ancak Hollanda'nın katı silah yasaları nedeniyle silahı ülkesine götürmedi. Silah, etkisiz hale getirilmek ya da orada tutulmak üzere Ankara'daki Hollanda Büyükelçiliği'ne bırakıldı.

Litvanya Cumhurbaşkanı, silahın fotoğrafını paylaşan az sayıdaki dünya liderinden biri oldu ve silahın cumhurbaşkanlığı sarayında sergileneceğini söyledi.