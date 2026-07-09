Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Güvenlik tedbirlerini artırınca, hapis cezası alıp da aranan şahıslar vardı, sahada aradığımız kişiler vardı. Ankara'nın giriş çıkışlarında veya birinci, ikinci, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4 bin 412 şahsı da yakalamış olduk." dedi.

Çiftçi, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Çiftçi, Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 56 bin bin polis ve jandarmanın sahada etkin şekilde görev aldığını hatırlattı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri sırasında çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına ilişkin Çiftçi, "Güvenlik tedbirlerini artırınca, hapis cezası alıp da aranan şahıslar vardı, sahada aradığımız kişiler vardı. İfadeye gelmemekten dolayı, yani mahkeme ifadeye çağırmış, savcılık ifadeye çağırmış gelmemiş veya hakkında hapis cezası var, yakalanamamış bir türlü. Ankara'nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4 bin 412 şahsı da yakalamış olduk. Zirvenin bize böyle bir faydası daha oldu." dedi.