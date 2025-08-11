Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı, Balıkesir ve çevre illerde meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erenköy-Karpaz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Bakırcı, Balıkesir ve çevre illerde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yaptı.

Bakırcı, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Yaşanan deprem nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, hayatın en kısa sürede normale dönmesini temenni ediyoruz.” dedi.

Erenköy-Karpaz Belediyesi olarak Türkiye’nin ve deprem mağduru vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Bakırcı, dayanışma ve kardeşlik ruhunun önemine dikkat çekti. Bakırcı, zor zamanlarda birlik olmanın gerekliliğini hatırlatarak, Balıkesir’e geçmiş olsun dileklerini iletti.