Bedi’s Beach’te düzenlenen 6’ncı Osman Çetintaş Plaj Voleybol turnuvası tamamlandı.

Şampiyon Melekler antrenörü merhum Osman Çetintaş’ın anısına düzenlenen turnuva Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital cüzdan uygulaması Paycell Kıbrıs’ın ana sponsorluğunda yapıldı.

Kadınlarda sırasıyla ilk üç; Teletabis, Bir Takım ve Mojitos, erkeklerde sırasıyla ilk üç ise Aras Car, Old Boys ve Ter Atmaya Geldik olarak belirlenirken, En Değerli Kadın Oyuncu Şerifenaz Bener, En Değerli Erkek Oyuncu Ali Duvarcı olarak açıklandı.