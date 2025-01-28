Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu’na bağlı dernekler geçtiğimiz aylarda Ergin İzci Kış Kampı’nı Lapta Gençlik Kampı Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, federasyona bağlı Zirve, Beşparmak, Üç Şehitler, Değirmenlik ve Ada İzcilik Dernekleri’nin düzenlediği kış kampına izciler yoğun ilgi gösterdi.

100 izci 10 izci liderinin katıldığı kampta oryantiring, okçuluk, doğa gezisi, teknik iz işaretleri ve çeşitli izci oyunları düzenlendi. Ayrıca izciler Serhatköy’de Gençlik Dairesi ortaklığı ile düzenlenen fidan dikimine katılarak doğaya 550 adet fidan dikmenin gururunu yaşadı. İzciler Ergin İzci Kış Kampı’nı son gece yaktıkları kamp ateşi ile sonlandırıldı.

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce kampla ilgili yaptığı açıklamada, kampın verimli ve eğitici bir şekilde başarıyla düzenlendiğini dile getirdi. İzcilerin doğa ile bütünleşmesini ve yapılan oyunlarla birlik ve beraberliğin aşılandığını da kaydeden başkan İnce, ilerleyen günlerde farklı kış kamplarını derneklerle ve izcilerle buluşturacaklarını belirtti.