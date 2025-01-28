Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu’nda düzenlenen “Kıbrıs Kültür Günü” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, eski ismi Köşlüçiftlik İlkokulu olan Şehit Tuncer İlkokulunda okuduğunu belirterek, öğretmenlerinden çok şey öğrendiğini söyledi.

Tatar, devletin ve halkın daha iyi bir noktaya gelmesi için çok çalışıp çaba gösterdiğini ve böylece belli makamlara geldiğini anlattı.

Öğrencilerin, birbirinden değerli öğretmenlerden eğitim almasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, gösterdiği çabalardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin Kıbrıs Türk kültürünü öğrenerek, geleceğe hazırlanması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, günün anlam ve önemine değinerek, milli kimlik ve maneviyat açısından; kültür, sanat, müzik, gastronomi, gelenek, örf ve adetlerin önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkması temennisinde bulundu, gelecekte ülkeyi yönetecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, okulun ihtiyaçları konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle hükümetin adım atacağını da kaydetti.