Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "2 bin 500 adet T izni dağıtıldığına" dair iddialara yanıt vererek, "Yeni bir izin verilmedi sadece iptal edilen o izinler hakkında karar verildi" dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "2 bin 500 adet T izni dağıtıldığına" dair iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Bakan Arıklı, "Bir gazetemizde İzin Kurulu'nun son toplantısında 2 bin 500 adet T izni dağıtıldığına dair iddialar yer almıştır. Dün akşamki toplantı, daha önce iznini verip, daha sonra iptal ettiğimiz izinlerle alakalı bir toplantıydı. Bilindiği gibi izinleri iptal edilen bu kişiler yargıya başvurarak iptalin gayri kanuni ve siyasi olduğunu iddia etmişlerdi. Konu mahkemede olduğu için de yaklaşık 2 yıldan beri kimseye yeni izin verilmemişti. Bu süre içerisinde müracaat sayısı 3 binlere ulaşmış ve hakkeden bir çok kişi ise izinlerini alamamışlardı. Hükümet ortakları bir araya gelerek bu konuyu değerlendirdik ve İzin Kurulu'nun önünü açmak ve mahkemeleri yormamak için münhasıran iptal edilen o izinleri yeniden vermeye karar verdik" dedi.

"BUNDAN SONRA MALİYE DE PARA KAZANACAK"

"Dün akşam yeni bir izin verilmemiş sadece iptal edilen o izinler hakkında karar verilmiştir" açıklamasını yapan Bakan Arıklı, şöyle devam etti:

"Ayrıca yeni çıkan yasaya göre kiralık araç izni alanlar izin başına maliyeye bir asgari ücret para yatıracaktır. Böylece daha önce bu izinler ücretsiz veriliyorken bundan sonra maliye de para kazanacaktır. Benzer bir uygulama taksi ve turistik T izinleri içinde yapılacaktır. Bu izinlerden şu ana kadar geçmiş Hükümetler döneminde aynı usulle yaklaşık 23 bin izin dağıtıldığını da bir kenara not etmekte fayda vardır. Bir diğer not ise İzin Kurulu her ne kadar Ulaştırma Bakanlığına bağlı gibi görünüyorsa da 9 üyeli bu Kurulda Bakanlığın sadece 2 Temsilcisi vardır. Diğer üyeler İçişleri, Maliye, Ekonomi-Enerji, Polis, Kar-İş, Taksiciler ve Kiralık Arabacılardan gelmektedir."