Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cenevre’ye müzakere süreci başlaması gibi büyük beklentiyle gitmediklerini ancak bu düzeyde bir diyaloğun başlamasının bile tek başına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Dünya gündeminin karmaşık olduğu bir dönemde BM Genel Sekreteri ve garantör ülkelerin de bu toplantıya katılıyor olduklarına işaret eden Erhürman, “Kıbrıs'ta bir çözüm süreci, bir barış süreci, bir kalıcı istikrar süreci bu bölgenin tamamında kalıcı barış ve kalıcı istikrar için son derece önemli.” dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre toplantısına ilişkin Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle görüşmesinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Cenevre’ye büyük beklentilerle gitmiyor olduklarını yineledi.

“Resmi müzakere süreci başlaması gibi bir kararın çıkması mümkün görünmüyor. Elbette arzumuz öyle bir karar olurdu.” diyen Erhürman, içinden geçilmekte olan karmaşık bir dönemde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve üç garantör ülkenin yer alacağı bir toplantının “önemsiz” olacağını söylemenin ise doğru olmadığını kaydetti.

- “Toplantı geçmişe gelecek arasında bir köprü niteliğinde olacak”

Diyaloğun her şekilde iyi olduğuna inandıklarını belirten Erhürman, toplantıda yeniden diyalog kurulacak olmasının da başlı başına önem arz ettiğini söyledi.

Erhürman, toplantının bir tür geçmişle gelecek arasında köprü niteliği taşıyacağını dile getirerek, toplantıya katılacak heyetlere bakıldığında ise tarafların bu toplantıya önem verdiğinin ve diyaloğun tamamen kopması gibi bir arzunun olmadığının görüldüğünü kaydetti.

“Kıbrıs'ta bir çözüm, barış ve kalıcı istikrar süreci, bu bölgenin tamamında kalıcı barış ve istikrar için son derece önemli. Taraflar bunun farkında.” diye konuşan Erhürman, diyalog sürecinin devamı veya geçiş noktaları gibi güven artırıcı önlemleri konuşmanın önemli bir sonuç olarak değerlendirilebileceğini belirtti.