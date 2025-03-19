Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cenevre’de gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirdi.

Erhürman açıklamasında, “Bu statükoyu sona erdirecek çözüme diyalog ve diplomasiyle ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Cenevre öncesinde de büyük beklentilerin gerçekçi olmadığını, Cenevre'den çözüm ya da resmi müzakerelere başlanması kararının çıkmasının beklenmemesi gerektiğini defalarca vurguladıklarını belirten Erhürman, “Ama aynı şekilde bir şeyi daha vurgulamıştık. Dünyada bunca karmaşa yaşanırken Sn. Genel Sekreter'in ve üç garantör ülkenin orada bulunacak olması önemsiz değildir.” dedi.

Erhürman, Genel Sekreter'in Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde kurabileceği tek resmi masanın, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon masası olduğunu ve bu masanın tam da bu nedenle başka her şeyin konuşulabileceği gayriresmi bir masa olduğunu kaydetti.

- “Cenevre’den çıkabilecek en iyi sonuç diyalogun devamı ve belki birkaç güven yaratıcı önlem”

Tatar ve Hristodulidis'in çeşitli vesilelerle değerlendirdikleri pozisyonları dikkate alındığında, Cenevre'den çıkabilecek en iyi sonucun diyalogun devamı ve belki birkaç güven yaratıcı önlem olabileceğinin açık olduğunu da aktaran Erhürman, sonucun da aşağı yukarı böyle olduğunu belirtti.

Erhürman, Cenevre öncesinde liderlerin birkaç geçiş noktası konusunda anlaşmalarının Cenevre için bir ‘motivasyon kaynağı’ olabileceğini ifade ettiklerini ancak bu konunun dahi Genel Sekreter'in ve garantör ülkelerin de bulunacağı masaya bırakılmasının abes olduğunu da söylediklerini ifade etti.

Bu konunun tam olarak kesinleşebilmesinin Genel Sekreter'in kişisel temsilcisinin çabalarına kaldığını belirten Erhürman, “Dolayısıyla bu konuları görüşmek için Cenevre'ye, 5+1 için gitmeye gerek yoktu. Bunlar burada da halledilebilecek meselelerdi eleştirisinde elbette haklılık payı yüksektir.” dedi.

Erhürman, birin sıfırdan büyük olduğunu söyleyerek, diyalogsuzluk ortamında, ‘yemek bile yemem’, ‘şu olmazsa, bu olmazsa sosyal ortamda bile bir araya gelmem’ iddialarıyla kaybettirilen bunca zamandan sonra, Genel Sekreter'in ve üç garantör ülkenin önünde başlayan ve devamına da karar verilen diyalog sürecinin önemsiz olmadığını kaydetti.

“Diyalog, diplomasi her zaman iyidir. Devam etmelidir. Statüko sürdürülebilir değildir ve herkese (kazandığını sananlara dahi) kaybettirmektedir.” diyen Erhürman, statükoyu sona erdirecek çözüme, diyalog ve diplomasiyle ulaşılacağına inanç belirtti.