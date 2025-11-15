Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Kabulde karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özel’e kabulde, CHP Eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, Parti Meclisi Üyesi Sinem Kırçiçek, Basın Danışmanı Şevket Yaman ve CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükcü eşlik etti.