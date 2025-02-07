Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çözüm, barış ve istikrar için gerçek ve gerçekçi bir vizyona ihtiyaç var!” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Yunanistan (Girit)-Kıbrıs-İsrail arasındaki elektrikte enterkonnekte bağlantı projesi (Great Sea Interconnector) yine gündemde.

Hukuki sorunların aşıldığı söyleniyor. Endişe kaynağı olarak ise Türkiye'nin tavrı gösteriliyor.

Bu projenin fizibıl olmadığı herkesin üzerinde uzlaştığı bir konu. Bu anlamda proje geliştirilirken ekonomik yaklaşımdan ziyade Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye'nin dışarıda bırakılması gibi siyasi bir yaklaşımın belirleyici olduğu açık.

Ekonomik olarak da, bölge barışı ve istikrarı açısından da Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye ve Yunanistan'ın dahil olacağı denklemlerin tercih edilmesi gerektiği biliniyor. Karşılıklı bağımlılık ve örtüşen çıkarlar adada ve bölgede çözüm, istikrar ve barış açısından son derece önemli.

Projede yüklenici olarak görev yapacak yabancı yatırımcıların "büyük devletler"den olmasının "projenin siyasi açıdan zırhlandırılması için tercih sebebi olduğu" da belirtiliyor.

İşte bütün mesele bu! Kıbrıslı Türkler ve Türkiye dışarıda kalacak, Türkiye dolayısıyla risk ortaya çıkmasının engellenmesi için de "büyük abiler" devreye sokulacak.

Peki bu strateji bölgede barışın ve istikrarın tesisine yarayacak mı? Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak bu adanın tamamında çevreyi birlikte korumaları, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmalarını hızlandırmaları ve Türkiye ile Yunanistan'ın da böyle bir işbirliğinin içinde yar alması aklın, çözümün, barışın, istikrarın yolu değil mi?

"Ben BM parametreleri çerçevesinde bir an önce çözüm istiyorum. Hemen Crans Montana'da kaldığımız yerden başlayalım" falan demek çok fazla anlam ifade etmiyor.

Çözüm, barış ve istikrar için gerçek ve gerçekçi bir vizyona ihtiyaç var!”