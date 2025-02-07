Gazimağusa Belediyesi’nin kardeş şehir belediyesi olan Bursa’daki Nilüfer Belediyesi’nden bir heyet, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Gazimağusa Belediyesi'den yapılan açıklamaya göre, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Rumelisiad Başkanı Murat Evke’nin de yer aldığı heyetin ziyaretinde, kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşmasında, yıl dönümü olması nedeni ile 6 Şubat Depremi’nde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalan ailelere sabır diledi. Bu acının tarifinin mümkün olmadığını belirten Uluçay, bu süreçte birlik ve beraberliğin herkesin tutunacağı bir dayanak olduğunu kaydetti.

Gazimağusa’nın, KKTC’nin ikinci büyük ve en önemli liman şehri olduğunu vurgulayan Uluçay, Gazimağusa’nın, KKTC’deki diğer bölgelerden farklı geliştiğini, ülkenin ihtiyacı olan sebze üretiminin yüze 65 oranla seracılık üretimi ile kentte yapıldığını söyledi. Süleyman Uluçay, Gazimağusa’nın, öğrenci kenti olmasının yanında halkın da büyük oranla işçi ve üretici bir yapıda olduğunu kaydetti.

“Biz üreten, çalışan insanların şehri olmaktan gurur duyuyoruz” diyen Uluçay, ülke turizmine büyük katkı sağlayan yapıların da Gazimağusa’da yer aldığını ifade etti. Uluçay, “Özellikle hendek dediğimiz bölge muhteşem bir tarihtir, dünya genelinde bu kadar güçlü surları olan kent sayısı çok azdır. Biz de tarihi yapılarımızı korumak ve gelecek nesillere miras bırakabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, misafirperverliğinden dolayı Süleyman Uluçay ve Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür ederken, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, Gazimağusa Belediyesi’ni, Bursa ve Nilüfer’de ağırlamaktan onur duyacaklarını ifade etti.

Ziyarette hediye takdiminde de bulunuldu.