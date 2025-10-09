Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Ben cumhurbaşkanı olmak derdinde değilim, ben beş yıldır bu ülkede yapılmayanı yapmak, cumhurbaşkanlığı yapmak derdindeyim. Olmak değil, yapmak derdindeyim.” dedi.

Sarayönü’ne tıkılıp kalmayacaklarını vurgulayan Erhürman, "Dünyayla buluşacağız. Gençlerimiz dünyayla buluşacak.” ifadelerini kullandı.

Erhürman Güzelyurt halk buluşmasında bölge halkıyla bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a etkinlikte, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, birçok milletvekili ve belediye başkanı da eşlik etti.

- Erhürman: “20 Ekim’de tarafsız ve halkını kucaklayan bir cumhurbaşkanlığı olacak”

Yağışlı havaya rağmen meydanı dolduran Güzelyurt halkına teşekkür ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Güzelyurt, bu akşam adın gibi güzelsin. Adından bile daha güzelsin” dedi.

“Uzun bir yolu yürüyerek bugüne geldik. Sayılı gün kaldı. Günleri sayıyoruz. Çok emek verdiniz, çok sabır gösterdiniz” diyen Erhürman, “Gelin yol arkadaşı olalım, bu yolu birlikte yürüyelim” davetini kabul eden ve destek veren herkese yürekten teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız bir makam olduğunu hatırlatan Erhürman, sadece siyasi düzeyde değil, örgütlerden, sendikalardan da gelen destekleri anımsattı.

Erhürman, şöyle devam etti:

“20 Ekim’de tarafsız ve halkını kucaklayan bir cumhurbaşkanlığı olacak. Ama biz bugün halkımızla kucaklaşarak, sağcı-solcu demeden iki şey için bir araya geldik. Bu topraklara ve çocuklarımıza duyduğumuz sevgidir bizi bir araya getiren… Bu toprakların, bu çocukların gailesini çekmeyenler bunu anlamazlar. Onlar varsın anlamasınlar; biz yüreklerimizde bunu hissediyoruz. Bu yolu birlikte yürümeye devam ediyoruz.”

“Beş bomboş yıl geçti. Bu ülkenin en kıymetli makamlarından biri, bu beş boş yılda ‘tören paşası’ makamına dönüştürüldü.” diyen Erhürman, ne içeride ne dışarıda bir şey yapıldığını ifade etti.

Geçmiş dört cumhurbaşkanının da bu halkın çıkarlarını korumak için müzakere masasında mücadele ettiğini belirten Erhürman, “Beş senedir neden bir müzakere yok? Farklı bir çözüm modelinden mi bahsediyorsun, yoksa ‘Çözümsüzlük çözümdür, Sarayönü bize yeter.’ mi diyorsun? Biz çok açık söylüyoruz: Sarayönü’ne tıkılıp kalmayacağız. Dünyayla buluşacağız. Gençlerimiz dünyayla buluşacak.” dedi.

- “Beş yıldır bu ülkede yapılmayanı yapmak, cumhurbaşkanlığı yapmak derdindeyim”

Erhürman, “Ben cumhurbaşkanı olmak derdinde değilim; ben beş yıldır bu ülkede yapılmayanı yapmak, cumhurbaşkanlığı yapmak derdindeyim. Olmak değil, yapmak derdindeyim.” diye konuştu.

- Denktaş: “Kıbrıs Türkü’nü temsil edebilecek ciddiyette olduğu için Erhürman’ı destekliyorum”

TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş da, Erhürman’ı işaret etti, “Sayın Cumhurbaşkanı” diyerek sözlerine başladı.

Denktaş, “Ben federasyoncu falan değilim. Tufan Erhürman’ı desteklemek için nedenim var. Konuştuğunu anlamadığım, cumhurun başında olan biri değil; ciddiyetle ne söylediğini anladığım, eğer aklıma yatıyorsa alkışlayabileceğim, yatmıyorsa eleştirebileceğim bir cumhurbaşkanı istiyorum” dedi.

Konuşmasıyla, duruşuyla Kıbrıs Türkü’nü temsil edebilecek ciddiyette olduğu için Erhürman’ın arkasında olduğuna vurgu yapan Denktaş, “Bugünkü birlikteliğimizin nedeni, bu yurdu sevmemizdir. Geleceğimizle ilgili bir gaile içinde olmamızdır. Geleceği Tufan’la birlikte çok daha güzel yaparız. Birlikte yürümeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

- Çeler: “Sımsıkı sarılıp Tufan Hoca’yı cumhurbaşkanı yapacağız”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de etkinlikte konuşarak, “Sakınsınlar bu birliktelikten, bu güzellikten” dedi.

Etkinlik öncesi, “Yağmur yağarsa ne olacak?” diye endişe duyulduğunu söyleyen Çeler, “Bu bomboş beş seneden sonra taş yağsa yine sokaktayız, taş yağsa yine sandıktayız.” ifadesini kullandı.

Birliktelik için bir fedakârlık yaptıklarını vurgulayan Çeler, “Bu toplumun bizden beklentisi vardı: Birlik olun, bu boş beş yılı ortadan kaldıralım! Panik atak değil, gerçek istikrarı ortaya koymak için buradayız. Bu yolda hep birlikteyiz.” diye konuştu.

“Sımsıkı sarılıp Tufan Hoca’yı cumhurbaşkanı yapacağız.” şeklinde konuşan Çeler, hep birlikte yürümeye devam edeceklerini belirtti.

- Gulamkadir: “Kimseyi dışarıda bırakmadan geleceğimizi kuracağız”

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de, “Serhatköy’den Aydınköy’e, Yayla’dan Güneşköy’e, Mevlevi’den Şahinler’e hoş geldiniz. Zümrütköy’den, Bostancı’dan, Kalkanlı’dan, Akçay’dan, Yuvacık’tan, Gayretköy’den, Güzelyurt’un yüreği güzel insanları, hoş geldiniz.” dedi.

En zor koşullarda umudu hep diri tuttuklarına işaret eden Gulamkadir, “Yeni bir dönemi sesiyle, yüreğiyle aydınlatan herkes burada. Bugün buradayız çünkü birlikte yürüyoruz, birlikte çoğalıyoruz. Kimseyi dışarıda bırakmadan geleceğimizi kuracağız.” ifadelerini kullandı.

Umudu yeniden ayağa kaldıracaklarının altını çizen Gulamkadir, “Sözümüz söz: Birlikte kazanacağız. Yeni bir döneme hep birlikte imza atacağız. Dünyada yeniden ciddiye alınacağız.” diye konuştu.