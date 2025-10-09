İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Merkezi tarafından yürütülen uygulamalar kapsamında Lefke ve İskele bölgelerinde eş zamanlı denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde kayıt dışı yaşamla mücadeleye yönelik denetimler sürüyor.

Kaymakamlıklar, polis teşkilatı ve mobil göç denetim araçlarının koordinasyonuyla yapılan uygulamalarda bölgede yaşayan yabancı uyruklu kişilerin ikamet izinleri ve çalışma statülerinin kontrol edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu tür denetimlerin kamu düzeninin korunması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve ülke güvenliğinin sağlanması amacıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaçak yaşama ve kayıt dışı çalışmaya müsamaha gösterilmeyeceği belirtilen açıklamada, "Denetimler kararlılıkla devam edecek; ülke güvenliği ve toplumsal düzen her şeyin üzerindedir.” ifadesi kullanıldı.