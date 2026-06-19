Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, açılış konuşmalarıyla devam etti.

-Erhürman: “Öz kaynak aslında özgüven demektir"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'nde dikkatini çeken üç noktayı paylaştı.

Bunlardan ilkinin "Birlikte yönetim anlayışı" olduğunu dile getiren Erhürman, karar vererek hareket etmenin oldukça kıymetli olduğunu belirtti ve bunun örnek olması temennisinde bulundu. Hizmet noktasında buluşabilmek ve birlikte yönetebilmenin önemini kaydeden Erhürman, bu noktada bunu başaran herkese teşekkürlerini sundu.

İkinci olarak belediyenin hizmet anlayışına dikkat çeken Erhürman, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi başkanının sekiz yıldır yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu açılışların belli bir konuya yoğunlaştırılmadığına, beldede ihtiyaç ne yöndeyse belediyenin o kapsamda çalışmalar yaptığına dikkat çeken Erhürman, “Buradaki anlayış, bölgenin ihtiyacı olan hizmetlere ulaştırma çabasıdır. Bu da çok önemlidir,” dedi.

Erhürman, üçüncü noktanın ise belediyenin yatırımlarını öz kaynaklarıyla gerçekleştirmesi olduğunu vurgulayarak, “Öz kaynak aslında özgüven demektir" ifadelerini kullandı. Bu beldenin yurttaşlarının ürettiği kaynaklarla bu beldeye hizmet vermesinin, beldenin kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi ve geleceğe güvenle bakabilmesi anlamına geldiğini belirten Erhürman, etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik etti.

Konuşmaların ardından hizmet binasının temeli atıldı.