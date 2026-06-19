Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, parti olarak bütçenin sürekli açık verdiğini ve erken seçime gidilmesi gerektiğini uzun süredir dile getirdiklerini belirtti.

Ada TV'de ''Sizin Sesiniz'' isimli programda konuşan Yılmaz, “Bugünkü koşullarda artık geç kalınmış bir erken seçime gidiyoruz” dedi.

Yılmaz, erken seçimin ya ekim ayı sonlarında ya da kasım ayı başında yapılacağını ifade etti. YDP olarak 6 ay içerisinde iki seçim yaşayacaklarını kaydeden Yılmaz, gelecek hafta belediye meclis üyesi adaylık başvurularını almaya başlayacaklarını söyledi.

Milletvekili aday adaylığı çalışmalarını da hızlandıracaklarını belirten Yılmaz, “1 yıldır çalışmalarımız var. Alan notlarımız aldık, projektör tuttuk. Yarın takibe aldığımız parti dışında toplum için değeri olan tespitlerimizi aldık” dedi.

Yılmaz, ekim ayının son haftası ile kasım ayının başında erken genel seçim istediklerini, Demokrat Parti’nin (DP) de aynı görüşte olduğunu söyledi.

Bu aşamadan sonra hükümetten çekilmenin bir anlamı olmadığını ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde de hükümetten çekilmediklerini anımsatarak, UBP’yi erken seçime zorlama yönünde partiden bir karar çıktığını hatırlattı.

“Görüş ayrılıkları yol ayrılıklarına sebep olmamalı” diyen Yılmaz, seçim sisteminde iki seçimin aynı anda yapılmasına imkan verecek bir altyapının bulunmadığını ifade etti.

Yılmaz, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“242 mahallede 830 sandık vardır. Yerel seçimleri de aynı anda yaparsanız 1660 sandık eder. Her sandıkta 4 görevli barındırsınız 6 bin üzeri personel. Polis zaten yetmez. 2 güne bile bölseniz yine yetmez. 250 bin seçmen sayısının olduğu yerde 12 bin personelle tek başına barajı geçecek siyasi parti arıyorsunuz demektir.”

UBP’nin iki seçimi bir arada yapma isteğinin sayısal olarak mümkün olmayacağını ileri süren Yılmaz, YDP’nin şu anda üçüncü parti konumunda olduğunu belirterek, önümüzdeki 10 yıl içerisinde YDP’nin birinci parti olacağını iddia etti.