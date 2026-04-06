Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy, ilk üç aylık hayat pahalılığının Nisan maaşlarına yansıtılmasının ardından 6 ay sonra bir değerlendirme yapılması konusunun parti grubunda kabul edildiğini ve yarın sabah 09.00’da Meclis’i açarak ilgili yasa tasarılarını geçirme kararı aldıklarını belirtti.

Hasan Taçoy, UBP milletvekilleri Hasan Küçük ve Emrah Yeşilırmak ile birlikte Meclis’te açıklama yaptı.

Taçoy, daha önce açıkladıkları “hayat pahalılığının yüzde 50’sinin temmuz maaşlarına yatırılmasını, geri kalan miktarın emanete alınarak ikinci 6 aylık enflasyonla birlikte Ocak 2027’de verilmesi” formülünün de masada olduğunu ve sendikaların sabaha kadar uzlaşma yönünde tavır değişikliğine gitmesi halinde Yasa Gücünde Kararname’yi eşzamanlı geri çekerek, bu formülü de hayata geçirebileceklerini kaydetti.

Taçoy, aksi halde sabah 09.00’da Meclis’te toplanacaklarını, hayat pahalılığıyla ilgili 11 yasayı görüşeceklerini, ek geçici maddeyle de 6 ay sonra, yani 9’uncu ayda yeni bir değerlendirme yapılmasının öngörüldüğünü de vurguladı. Taçoy, “Nisan’dan Eylül’e, her iki ay da dahil oluşacak 6 aylık hayat pahalılığı Ekim ayında yeniden değerlendirilecek” dedi. Nisan ayında maaşlara yüzde 7.07 hayat pahalılığı yansıtılacağını kaydeden Taçoy, hiçbir kesimin mağdur olmamasını hedeflediklerini belirtti.

Hasan Küçük de, uzun süren tartışmalar sonunda ekonomik akıl ve siyasi iradenin biraraya geldiğini belirtti. Hasan Küçük, gelir artırıcı önlemler üzerinde de çalıştıklarını ve savaş ortamında halkın en az etkiyle bu süreci geçirmesini amaçladıklarını bildirdi.