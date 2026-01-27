Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Türkiye İş Bankası arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Türkiye İş Bankası arasında imzalanan ana sponsorluk iş birliği protokolünü, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımında, kurumların ve iş dünyasının sanata, sanatçılara, sporculara ve başarılı gençlere verdiği desteğin yaşamsal öneme sahip olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman ayrıca, sanata verdikleri destekten dolayı Türkiye İş Bankası yetkililerine de teşekkürlerini iletti.

İmzalanan ana sponsorluk protokolüyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın sanatsal faaliyetlerine önemli katkı sağlanması hedefleniyor.