Hür İşçi Sendikaları Federasyonu, “maliye politikaları ve son dönemde yapılan zamlara tepki göstermek gerekçesiyle” bugün Maliye Bakanlığı önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yaptı.

Federasyon Başkanı Ahmet Serdaroğlu, zamları reddettiklerini belirterek, planlı bir ekonomik yönetim taleplerini yineledi.

- Serdaroğlu: “Akaryakıt zammı, insanların gıdaya ulaşımını imkansız hale getirecek”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Maliye’nin icraatlarını ve söylemlerini eleştirdi.

Akaryakıt zammının insanların gıdaya ulaşımını "imkansız hale getireceğini" savunan Serdaroğlu, alım gücünün düştüğünü söyledi.

Savaş olan ülkelerde özellikle temel gıda ürünlerinde indirime gidildiğini dile getiren Serdaroğlu, ülkede ise savaş bahane edilerek bu durumun "fırsata çevrildiğini ve yanlış yönetim nedeniyle de faturanın emekçiye ödettirilmeye çalışıldığını" öne sürdü.

“Emekçiler olarak bedeli çok ağır bir şekilde yıllardır ödüyoruz.” diyen Serdaroğlu, devletin vermesi gereken hizmetler ile üstlenmesi gereken yükümlülüklerin emekçilerden talep edildiğini savundu.

Serdaroğlu, “Yarın da bu şekilde devam edecekseniz, halk da burada olacak. Sizi uyarıyoruz.” dedi.

Ülkede birilerinin sözde teşvik adı altında “sıfır vergi” ödediğini savunan Serdaroğlu, emekçilerin maaşları ve alın teriyle ultra zenginlerden daha fazla vergi vermesinin adaletli bir düzen olmadığını söyledi.

- “Görevlerinizi hatırlatmak için bir kez daha buraya geldik”

“Görevlerinizi hatırlatmak için bir kez daha buraya geldik.” diyen Serdaroğlu, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

“Eşel Mobil Sistemi’nin kaldırılmasının düşünüldüğü” yönünde duyum aldıklarını söyleyen Serdaroğlu, temmuz ayında zamlar olacağını; ancak bu zamların karşılığının asgari ücretliler ve emekçilerin maaşlarına yansımayacağını savundu.

“Bugün bu zamlara sessiz kalanlar, yarın sahneye çıkmasınlar.” diyen Serdaroğlu, federasyon olarak zamları kabul etmediklerini söyledi.

Serdaroğlu, “Hükümetin lastiği patlamıştır” diyerek eleştirilerde bulundu, bu şekilde yola devam edilmesinin artık mümkün olmadığını ileri sürdü.