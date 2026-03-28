Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Hala Sultan Tekkesi ziyareti, Kiracıköy-Eylence bağlantısı ve liderler görüşmesine ilişkin üç ayrı başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’ne yapılması planlanan toplu ziyaretin, geçerli olmayan gerekçelerle defalarca ertelenip sınırlandırılarak engellenmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Söz konusu tutumun Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin bilgisi dahilinde olduğunu belirten Erhürman, konunun uluslararası toplumun tüm kademelerine taşınacağını ifade etti.

Kiracıköy-Eylence bağlantısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının yaptığı önerilerin reddedildiğini ve bu durumun BM, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile görüşülen büyükelçilerle paylaşıldığını kaydetti. Buna rağmen Kıbrıs Rum Liderliği’nin medya aracılığıyla sorumluluğu Kıbrıs Türk tarafına yüklemeye çalışmasının gerçekle bağdaşmadığını belirten Erhürman, geçiş noktaları konusunda ekonomik, askeri ya da siyasi bir motivasyonlarının bulunmadığını, tek amaçlarının iki toplumun günlük yaşamını kolaylaştırmak, temas ve güveni artırmak olduğunu ifade etti.

Öte yandan Nisan ayında yapılması planlanan liderler görüşmesine ilişkin de açıklama yapan Erhürman, Kıbrıs Rum Liderliği tarafından bir talep iletildiğinin doğru olduğunu ancak buna yanıt verilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Erhürman, Müsteşar Mehmet Dana’nın görüşmenin formatına ilişkin temaslarını sürdürdüğünü kaydetti.

Erhürman ayrıca, herhangi bir görüşme talebini reddetmelerinin veya yanıtsız bırakmalarının söz konusu olmadığını vurgulayarak, daha fazla ve sık görüşme talebinin göreve geldikleri günden bu yana kendileri tarafından dile getirildiğini ifade etti. Resmi format dışında sosyal görüşmelerin de faydalı olacağı yönündeki önerilerinin ise Kıbrıs Rum Liderliği tarafından, resmi müzakereler başlamadan bunun mümkün olmayacağının iletildiğini anımsattı.