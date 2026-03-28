Yenilenen Esentepe Kültür Sarayı, Çatalköy–Esentepe Belediyesi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenen etkinlikle, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde (dün) yeniden hizmete açıldı.

Çatalköy–Esentepe Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Açık Tiyatro Ekibi “Gemilerde Talim Var” oyununu sahneledi.

Açılış etkinliğine Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri ve Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da katıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Esentepe Kültür Sarayı’ndaki açılışta yaptığı konuşmada, sanatın ve özellikle tiyatronun toplumların gelişimindeki rolünün büyük olduğunu vurguladı.

İncirli, akıl ve sağduyunun korunmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Aklını yitirmiş, ne yaptığını bilmeyen insanlar tarafından yönetilen bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir ortamda aklımıza mukayyet olabilmemiz için en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerin başında tiyatro gelir” dedi.

CTP Genel Başkanı, tiyatronun toplumsal direnç ve dayanıklılık açısından bölge halkına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, 2025’te verdikleri sözü yerine getirmenin gururunu yaşayarak, Esentepe Kültür Sarayı’nın son teknolojiyle donanmış çok amaçlı bir kültür merkezi olarak hizmete alındığını açıkladı.

Kırok, kültür ve sanatın toplumları birleştirme gücüne dikkat çekerek, tiyatronun toplumsal farkındalık oluşturulmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Etkinlik kapsamında Devlet Tiyatrosu sanatçısı Halit Tümkan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü uluslararası bildirgesini okudu. Program sonunda Kırok, oyunculara performansları için teşekkür ederek plaket takdim etti.