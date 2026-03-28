Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs turizmini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Anadolu’nun farklı şehirlerinde aktif tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini belirtti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ataoğlu tanıtım faaliyetleri kapsamında, Kapadokya bölgesinde düzenlenecek acenteler toplantısına katılmak üzere gittiği Nevşehir'de Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ile bir araya geldi.

Kayseri, Nevşehir ve Kapadokya bölgesinde gerçekleştirilen temasların büyük önem taşıdığını ifade eden Ataoğlu, “Kıbrıs’tan turizm acentelerimizle birlikte buradayız. Amacımız, ülkemizin turizm değerlerini yerinde anlatmak, yeni iş birlikleri geliştirmek ve karşılıklı turist akışını artırmaktır.” dedi.

Görüşmelerde turizm alanında iş birliği olanakları, Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Program, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayesinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) iş birliğinde organize edildi. Ataoğlu’na, Kuzey Kıbrıs’tan bazı turizm acente temsilcileri eşlik etti.

Ataoğlu'nun da katılacağı Kapadokya’daki acenteler toplantısına Türkiye’nin farklı bölgelerinden profesyoneller de katılacak. Toplantıda, Kuzey Kıbrıs turizminin olanakları detaylı şekilde ele alınacak, Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan özel sunumlar gerçekleştirilecek, geleneksel yemeklerin tanıtımı yapılacak.

Temaslarda, özellikle acenteler arası doğrudan iletişimin artırılması ve yeni tur paketlerinin oluşturulması için zemin oluşturulması amaçlanıyor.