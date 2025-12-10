Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ağır hava koşullarının yol açtığı felaketin yıllardır biriken sorunlar ve hatalar nedeniyle daha da ağır yaşandığını belirtti. İklim değişikliğine hazırlık vurgusu yapan Erhürman, merkezi koordinasyonun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti ve yurttaşlara uyarılara uyma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, ülkede yaşanan ağır hava koşullarının yol açtığı felaketle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erhürman, yaşananların yıllardır biriken sorunlar ve yapılan hatalar nedeniyle daha da ağır hissedildiğini belirterek, “Çok ciddi bedeller ödemek zorunda kalan yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Erhürman'ın ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Çok zor günler yaşıyoruz. Öncelikle, çok ciddi bedeller ödemek zorunda kalan yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yıllar içinde birikmiş sorunların ve pek çok hatanın sonuçları daha hafif değil, daha ağır yaşamamıza yol açtı pek çok şeyi.

Bu felaketi geride bıraktıktan sonra, sorunu büyüten, yaşadıklarımızı ağırlaştıran faktörleri dikkatle belirlememiz, raporlamamız ve buradan bir eylem planı çıkarmamız gerekiyor.

İklim değişikliği gerçeği önümüzde duruyor ve hazırlıklı olma zorunluluğumuz var. Cumhurbaşkanlığı bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirecek.

Bunları asla es geçmeksizin ve merkezi koordinasyonu yeniden gözden geçirme ihtiyacının da altını çizerek, bir de teşekkür borcumuz olduğunu unutmamak gerekiyor.

Sahada hiç uyumadan, canını dişine takarak mücadele veren belediyelerimize, belediye emekçilerimize, Polis Genel Müdürlüğümüze, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımıza ve tüm mensuplarına yürekten teşekkürler. Onlarla gurur duyuyoruz.

Tam olarak atlatmış değiliz. Lütfen sahada görevlerini yapmaya çalışan arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına her birimiz yetkili makamlardan gelen uyarı ve kararlara uymaya devam edelim.

Hepimize bir kez daha geçmiş olsun"