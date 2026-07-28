Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmesi tamamlandı.

Görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Guterres’i Erhürman uğurladı.

Görüşmenin ardından basına kısa bir açıklama yapan Guterres, bugün liderlerle iki yapıcı toplantı gerçekleştiğini kaydederek, Kıbrıs halkıyla dayanışmasını, Kıbrıslılar ve garantörlerle birlikte çözüm bulunmasına katkı koyma kararlılığını ifade etti.

Guterres, bunun yanında, her iki tarafın yararına olacak güven yaratıcı önlemlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Guterres'in programı ara bölgede Ledra Palace Hotel önünde yer alan BM anıtına çelenk koyma töreniyle devam edecek.