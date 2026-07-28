Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar'ı ziyaret etti.

İŞAD’dan verilen bilgiye göre, derneğin Ankara ziyareti kapsamındaki görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği geliştirilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, ihracatın desteklenmesi ve iş insanlarının karşılaştığı güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

İŞAD heyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC ekonomisine verdiği güçlü destekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iş dünyasının beklenti ve önerilerini Bakan Yardımcısı ile paylaşma fırsatı buldu.

Ziyarette savunma sanayi teknolojiyle ilgili proje Bakan Yardımcısı ve heyetine sunuldu.

TC Ticaret Bakanlığı'nın düzenleyeceği fuar ve URGE programlarına katılım desteği için de mutabakata varıldı.