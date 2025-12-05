Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar arasındaki görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan, Erhürman ile Holguin’in baş başa gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Holguin’le ilk yüz yüze görüşmesi olma niteliği taşıyan kabul sonrası Holguin ile Erhürman’ın açıklama yapması bekleniyor.
Holguín, yarın saat 10.00’da Rum Lider Nikos Hristodulidis ile görüşecek.