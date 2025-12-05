Meteoroloji Dairesi, bölgede etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.00’den yarın saat 23.59’a kadar özellikle kuzey sahil kesimi, Beşparmaklar, Karpaz ve doğu sahil bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su taşkını, dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.