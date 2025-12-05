Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar'la gerçekleştirdikleri görüşmenin son derece verimli geçtiğini, birbirlerini anlamaları açısından yararlı olduğunu kaydetti.

Erhürman liderlerle bir araya gelmek ve 11 Aralık Perşembe günü planlanan üçlü görüşmeye katılmak için adada bulunan Holguín’i kabulü sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

-Erhürman: “3 temel başlığı ele aldık”

Görüşmede üç temel başlığı ele aldıklarını kaydeden Erhürman, dört maddelik metodoloji önerisinin içeriği ve bunları hangi sebeple ortaya koyduklarını detaylı şekilde anlatma imkanı bulduklarını kaydetti. Holguin’e Hristodulidis’le görüşmesinde ortaya koyduğu 10 maddelik paketle ilgili bilgiler verdiğini de dile getiren Erhürman, bu pakete neden ihtiyaç duyduklarını da ifade ettiklerini söyledi.

Konuştukları üçüncü konunun ise, Cenevre’de 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkan Nikos Hristodulidis arasında yapılan görüşmede belirlenen Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erhürman, GYÖ'leri gözden geçirdiklerini ve esas itibarıyla geçiş noktaları ile ara bölgede AB desteğiyle inşa edilmesi planlanan güneş enerjisi paneli konusunu ayrıntılarıyla ele aldıklarını belirtti. Erhürman, bu 3 başlıkta ilerleme kaydetme dileğini de ifade etti.

-Metehan Sınır Kapısı konusu…

Dün genişletme çalışmaları başlayan Metehan Sınır Kapısı’nda yaşanacağını zaten öngördükleri ciddi bir sıkışıklık başladığı için bu hususa daha fazla zaman ayırmak zorunda kaldığını söyleyen Erhürman, Metehan Geçiş Kapısı’na sorunları tespit etmek için yaptıkları ziyaret ve incelemeyi anımsattı. Erhürman, Hristodulidis’le yaptıkları ilk üçlü görüşmede sunduğu 10 maddelik pakette eğer güneyde sürekli personel bulunan 3 kabin olursa yol çalışmalarından dolayı yaşanacağı tahmin edilen sıkıntıların daha hafif altılatılabileceğini söylediğini kaydetti.

“Sabahtan beri arkadaşlarımız UNDP ile temas halinde. Kapıda gözlem de yapıldı ve güneydeki kabinlerin tam randımanlı çalışmadığını gördük” diyen Erhürman, güneydeki personel eksikliği konusunun bugün Rum basınında da çıktığını, belediye başkanı ile yardımcısının kendi söyledikleri, “sorunun 3 kabin ve kabinlerin dolu olmayışı” tespitini teyit ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ’nın Rum Müzakereci Menelaos Menelau ile temasa geçerek taleplerini ilettiğini de aktardı.

-“Çağrılarımız önceden dikkate alınsaydı...”

Önceden yaptıkları çağrılar dikkate alınsaydı Metehan’da karşılıklı geçişlerde yaşanan sorunların bu boyutta yaşanmayacağını belirten Erhürman, bu konunun halledilmesi yönünde dahi adım atılmazken geriye kalan konularda nasıl adım atacakları endişe ve üzüntüsünü Holguin’e aktarmak durumunda kaldığını söyledi.

-“Amacımız iki toplumdan insanların günlük yaşamını kolaylaştırmak”

Bu konuda gerekenin hızla yapılmasını dilediğini söyleyen Erhürman, amaçlarının iki toplumdan insanların günlük yaşamını kolaylaştırmak, insanların saatlerce kapıda eziyet çekmemesi olduğunun altını çizdi. Erhürman, bölgede yaşayan Kıbrıslı Rumların da oradaki yoğunluktan rahatsız olduğunu Rum basınından gördüklerini de ekledi.

Holguin’in bir süre daha adada temaslar yapacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, 3’lü görüşmeye kadar gerekirse tekrar görüşebileceklerini de Holguin’e ilettiğini söyledi.

-“ Masada görüşülmesi gereken konuların basın aracılığıyla konuşulmasını tercih etmem”

Bir soru üzerine, zorunda kalmadıkça toplantı masasında görüşülmesi gereken konuların basın aracılığıyla konuşulmasını tercih etmediğini kaydeden Erhürman, ancak cevap vermekten çekinmediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erhürman, masanın gündeminde olacak konular dışındaki konularda açıklama yapma hakkını ise saklı tuttuğunu söyledi. Erhürman, çok acil masada konuşulması gereken bir konuyu konuşmaları gerekirse bunu medya üzerinden değil de telefon aracılığıyla da yapabileceklerini ekledi.

-“Halkı şeffaf şekilde bilgilendirmek önemli”

Bir başka soruyu yanıtlarken de Erhürman, Kıbrıs konusundaki süreç ve ilerleme kaydetme konusunda, “Bu iş sadece liderlerle olacak şey değil, halkların desteği de önemlidir, bu yüzden bu süreci halkımızla paylaşarak yürüteceğiz. Çözülmesi gereken halkların sorunlarıdır ve halklar yararlanacak” dedi ve halkı bilgilendirmenin önemine işaret etti. Süreci şeffaf şekilde sürdüreceğini kaydeden Erhürman, güneyde de aynı şekilde olması ümidini dile getirdi.

Erhürman, daha önceki dönemlerde yurt dışında yapılan bazı görüşmelerin gündeminde garantör ülkelerin ve genel sekreterin de katılmasını gerektirecek çok önemli konular bulunmadığını, önemli sonuçlar da çıkmadığını kaydederek, bu tür toplantıları doğru bulmadıklarını söyledi.

Erhürman, kendisinin bazı sorunları Lefkoşa’da bir araya gelerek çözme, pişirme, ardından yurt dışında garantör ülkeler ve BM Genel Sekreteri’nin katılımıyla bir araya gelmeyi doğru bulduğunu belirtti. Erhürman, bu şekilde her tarafa “şu sorunları çözdük" diye önemli mesaj verme görüşünde olduğunu söyledi. Erhürman, “Yoksa 5+1’i tercih etmeme gitmeme gibi bir durumumuz yok sadece verimli olması için ön hazırlıkların ada yapılması ve bazı şeyleri çözümleyerek oraya gitmek önemli.” diye konuştu.