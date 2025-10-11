Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yeni dönemde kamu düzeninin esasının hukuka bağlılık ve liyakat olacağını söyledi.

Erhürman, Yeniboğaziçi’nde bölge halkıyla bir araya gelerek, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Erhürman’a ziyarette Genel Sekreter Erkut Şahali, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve milletvekilleri de eşlik etti. Buluşmada Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir de hazır bulundu.

-“Cumhurbaşkanlığı tüm Anayasal görevlerini ciddiyetle yerine getirecek”

Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığında “Birlikte Yönetim Birimi” kurulacağının altını çizdi.

Söz konusu birimin amacının, Cumhurbaşkanlığı’nın her alandaki çalışmalarının toplumsal eşgüdüm içerisinde yürütülmesi amacıyla sürekli ve düzenli bilgilendirme, sorunların birlikte tespiti ve çözümlerin birlikte üretilmesi olduğuna vurgu yaptı.

Söz konusu birimde, Siyasi Partiler Konseyi, Muhtarlar Konseyi, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Konseyi, Sendikalar ve Sivil Toplum Örgütleri Konseyi ve Genç ve Kadın Konseyleri olacağının altını çizen Erhürman, Cumhurbaşkanlığının “Kıbrıs Türk halkının evi” olacağını söyledi.

Adil, şeffaf, dürüst, liyakatli, denetlenen, hantal olmayan, insanların günlük yaşamını zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir kamu yönetimi için çalışacağı sözünü veren Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı tüm Anayasal görevlerini ciddiyetle yerine getirecek; hukuka bağlılık, liyakat kamu düzeninin esası olacaktır” dedi.

-“Cumhurbaşkanlığı makamının itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz”

Erhürman, “Bu ülkenin en değerli makamlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı makamının itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Diplomasi yalnızca Cumhurbaşkanı’nın ve devletin resmî kurum ve görevlilerinin yürüteceği bir iş değildir. Sanatçılarımız da sporcularımız da iş insanlarımız da bilim insanlarımız da diplomasinin parçası haline gelecek, diplomasi ve diyalog her düzeyde, aralıksız biçimde sürdürülecektir” diyen Erhürman, kavga ederek, küserek, darılarak dünyadan uzaklaşmayacak, konuşarak, diyalog kurarak, bıkmadan, usanmadan anlatarak, Kıbrıs Türk halkının haklarını alacaklarının altını çizdi.

Tufan Erhürman, “Hiç kimse, hiçbir koşulda, bu halkın dünyayla buluşmasına engel olamayacak” şeklinde konuştu.