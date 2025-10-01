Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kaplıca’da bölge halkıyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı ve soruları yanıtladı.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman’a ziyaretlerinde Genel Sekreter Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

-Erhürman: “Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın bu ada barut fıçısına çevrilemez”

Kaplıca’daki konuşmasında halka “Gelin yol arkadaşı olalım, bu yolu birlikte yürüyelim. Birleştirip bütünleştirelim. Bu ülkeyi artık doğru, dürüst yönetelim” çağrısında bulunan Erhürman, son beş yılın müzakeresiz geçtiğini ve bunun övünülecek bir durum olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın karma evliliklerden doğan çocukların hakları konusunda ilerleme sağlamadığını ifade eden Erhürman, “Sayın Tatar’ın umurunda olmayabilir ama benim umurumdadır. Hristodulidis’e bu çocuklarımızın haklarını yedirtmeyeceğiz” dedi.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in birçok ülkeyle, özellikle İsrail ile anlaşmalar yaptığını anımsatan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın bu ada barut fıçısına çevrilemez. Egemenlik haklarının peşinde olan biziz. Sayın Tatar oturup seyretti, Sarayönü’nde konuşmakla yetindi. Bu ada bizim de adamızdır. İki eşit kurucu ortaktan biriyiz, hiç kimse bunu değiştiremez. Ne Baf’tan ne Limasol’dan vazgeçeriz. Her yerde hakkımız vardır” şeklinde konuştu.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamında son beş yılın boşa geçtiğini savunarak, “Sayın Tatar her alanda beş yılı boş geçirdi. Hazır olun, 20 Ekim itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ciddiyet gelecek. Cumhurbaşkanlığında laubalilik değil, ciddiyet olacak” ifadesini kullandı.

- “Kıbrıslı Türk çocuk da Kıbrıslı Rum çocukla aynı haklara sahip olacak”

Herkesin eşit haklara sahip olduğu bir gelecek için söz verdiklerini de belirten Erhürman, koşullar ne olursa olsun bir Kıbrıslı Rum çocuğun sahip olduğu tüm hak ve olanaklara, Kıbrıslı Türk çocuğun da sahip olacağını vurguladı. Erhürman, “Bundan asla ödün vermeyiz” dedi.

“Çocuklarımız arasında, annelerinin, babalarının kiminle, nerede evlendiğinden ya da doğum yerinden hareketle ayrımcılık yapılmasına asla izin vermeyiz” diyen Erhürman, insanları ötekileştirmeye ve ayrıştırmaya çalışanların karşısında dimdik duracaklarını kaydetti.

-Çeler: “Bize iş yapan insan gerekir; o da Erhürman’dır”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de ziyarette yaptığı konuşmada, “19 Ekim’den sonra bizi gururla temsil edecek bir Cumhurbaşkanı olacak” dedi. Birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Çeler, Tufan Erhürman’ın yanında sonuna kadar olmaya devam edeceklerini belirtti.

“Esas birliktelik, Erhürman’ı Cumhurbaşkanı yaptıktan sonra olacak. Bize iş yapan insanlar gerekir. Nereden gelirse gelsin, bu ülkeye köklerini salmak isteyen herkese Cumhurbaşkanlığı yapacak, bağımsızlığını koruyacak bir Cumhurbaşkanına ihtiyacımız var; o da Erhürman’dır” ifadelerini kullanan Çeler, 19 Ekim’de hep birlikte kazanacaklarının altını çizdi.

-Öztörel: Yeni bir dönem başlayacak

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ise ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. “Bu seçim daha büyük anlamlar ifade ediyor” diyen Öztörel, kritik bir süreçten geçildiğini söyledi.

Erhürman’ın tüm toplumu kucaklayan bir isim olduğuna işaret eden Öztörel, Cumhurbaşkanlığıyla birlikte yeni bir dönemin başlayacağını kaydetti.