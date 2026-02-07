Başbakan Ünal Üstel Güzelyurt’ta incelemelerde bulundu.

Üstel’e ziyaretinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Güzelköy Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve yetkililer eşlik etti.

BRT’nin haberine göre, Üstel sabah UBP Güzelyurt ilçe binasında vatandaşlar ve partililerle görüşerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Başbakan Üstel daha sonra Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği ve Kalkanlı'daki Cypfruvex tesislerini ziyaret etti. Üstel, Cypfruvex tesislerinde yapımı devam eden soğuk hava deposu çalışmalarını da yerinde inceledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, Güzelyurt’un en önemli ürünü olan narenciye konusunda konuşmak ve üreticiler ve birliklerle görüş alışverişinde bulunmak için bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Güzelyurt’un sorunlarını yavaş yavaş çözdüklerini kaydeden Üstel, bu yıl narenciyenin altın yılını yaşadığını ve üreticilerin ürünlerini en iyi fiyata pazarladığını kaydetti. Üstel, üreticilerin tüm eksiklerinin tamamlanacağına işaret ederek, Valencia ürünü için de önümüzdeki günlerde rekor bir fiyat açıklaması yapacaklarını belirtti.

Ülkenin ve Güzelyurt’un hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Üstel, Güzelyurt’ta eksik olan hal bölgesi konusunda çalışma yaptıklarını ve Cypfruvex alanı içerisinde belirledikleri yer için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Başbakan Üstel, narenciye sektöründe hiçbir üreticinin zarar görmemesi adına bakanlık ve Cypfruvex ile gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Üreticilere hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başbakan Üstel, vazgeçilmez bir ürün olan narenciyenin Türkiye’den gelen su ve yapımı devam eden soğuk hava deposuyla daha da değer bulacağını söyledi.

Güzelyurt’ta daha çok iş sahası açılması için yatırım başlattıklarını ve gençlerin göç etmemesi için tüm imkânları seferber ettiklerini kaydeden Üstel, önümüzdeki günlerde gençlerin ve kadınların daha çok çalışma hayatına katılması amacıyla yeni paketler açıklayacaklarını belirtti.

“Gündemimizde erken seçim yoktur. Bizim gündemimizde icraat vardır,” diyen Üstel, siyasi istikrarın ülkedeki tüm sektörlere de istikrar getirdiğine dikkati çekti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da Tarım Bakanlığı bütçesinde narenciyeye ayrılan payın yüzde 3’ten yüzde 20’ye çıkarıldığına işaret ederek, doğru planlama, güvenli su, güzel bakım ve verdikleri desteklerle rekolteyi yükselttiklerini ve katma değerli ürünlerin ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

Çavuş, önümüzdeki günlerde Valencia portakalı için de çok iyi bir fiyat açıklanacağını belirterek, üreticiler ve üretici birlikleriyle istişare içinde ürünleri en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.