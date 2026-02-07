Birinci Medya Kurumu çalışanlarından Gökçe Dağman’ın abisi KKTC Sivil Havacılık Dairesi'nin eski Müdür Yardımcısı Gökhan Dağman hayatını kaybetti.

Dağman’ın zamansız vefatı başta ailesi olmak üzere Birinci Medya Kurumu, Sivil Havacılık camiası ve tüm sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

İçişlri Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener, sosyal mesya hesabından yaptığıu paylaşımdan Dağman’ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi:

Yeldenere paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sivil Havacılık Dairesi’nde görev yapmış ve aynı zamanda Yeni Ercan Havalimanı Projesi’nde de çalışmış ve büyük katkıları olan çok değerli mesai arkadaşım, Gökhan Dağman’ın zamansız vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisi; çalışma azmi, örnek nezaketi ve mesleğine duyduğu sarsılmaz bağlılıkla daima saygı ve özlemle hatırlanacaktır.

Yaslı ailesine, tüm sevenlerine ve sivil havacılık camiasına en içten taziye dileklerimi iletir; bu zor süreçte sabır ve metanet dilerim. Mekânın cennet olsun değerli arkadaşım. Huzur içinde yat.”

Gökhan Dağman, Baf Türk Birliği'nde de genel sekreterlik görevini de yapmıştı.

Gökhan Dağman’ın cezanesi yarın Alsancak Camisi’nden kılınacak öğle namazına müteakip Alsancak Mezarlığı’nda toprağa verilecek.