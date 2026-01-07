Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü’yü makamlarında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk ziyaretini Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kılınç’a yapan Erhürman, onur kıtası tarafından karşılandı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri şeref defterini imzalayan Erhürman, KTBK Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, plaket takdimi yapıldı.

KTBK ziyaretinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nı ziyaret eden Erhürman, burada Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Görgülü tarafından askeri törenle karşılandı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erhürman, fidan dikti. Ziyarette plaket takdimi yapıldı.