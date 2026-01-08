Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy, yönetim kurulu ve dernek üyeleri Ankara’ya gitti.

Derneğin her yıl Ocak ayında gerçekleştirdiği “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri”ni bu yıl Ankara’da gerçekleştirecek olan Necati Özsoy ve yönetimi Ankara’da ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti.

Dernek üyeleri ile birlikte Anıtkabir’e giden KTSYD Başkanı Necati Özsoy, ilk olarak Mozole’ye çelenk bıraktı, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Özel Anıtkabir Defteri’ni imzaladı.

Başkan Özsoy Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Mustafa Kemal Atatürk,

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği adına huzurunuzda bulunmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz.

İlke ve devrimlerinizle Türk milletine kazandırdığınız çağdaş düşünce yapısı; sporun, basının ve aydın sorumluluğunun toplum hayatındaki yerini bizlere daima rehber kılmıştır. “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünüz, spora verdiğiniz değerin ve gençliğe duyduğunuz güvenin en açık ifadesidir.

Kıbrıs Türk halkı, sizin gösterdiğiniz yolda; özgürlük, bağımsızlık ve çağdaşlık idealinden asla sapmadan yürümeye devam etmektedir. Bizler de sporun birleştirici gücünü, basının aydınlatıcı sorumluluğuyla birleştirerek, bu idealleri gelecek kuşaklara aktarma kararlılığındayız.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sizi minnet, özlem ve sonsuz saygıyla anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun”