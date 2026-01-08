Başbakan Ünal Üstel, ülkede yaşanan bazı güvenlik olaylarını çarpıtarak meseleyi Ankara’ya bağlayan söylemlerin gerçeği yansıtmayan açık bir algı operasyonu olduğunu, güvenliği siyasi polemik konusu yaptırmayacaklarını vurguladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, son günlerde yaşanan güvenlik olayları ile ilgili açıklama yaptı.

"Son günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan bazı güvenlik olaylarını bahane ederek, sorumluluğu çarpıtan ve meseleyi bilinçli şekilde Ankara’ya bağlamaya çalışan söylemler, gerçeği yansıtmayan açık bir algı operasyonudur. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu yaklaşım, toplumsal huzura zarar vermektedir.” diyen Üstel, güvenlik ve asayişin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin kendi anayasal düzeni içinde, öncelikli ve tartışmasız biçimde kendi sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Bu sorumluluğu başka adreslere yönlendirme çabasının siyasi hesap üretmek olduğunu belirten Üstel, devletin temel görevinin bu tür olayların yaşanmaması için gerekli tüm önleyici tedbirleri almak ve kamu düzenini korumak olduğunu kaydetti.

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız ve Polis Teşkilatımız, yaşanan olaylarda gecikmeden ve taviz vermeden müdahale etmiş; failleri kısa sürede yakalayarak adalete teslim etmiştir. Bu durum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin güçlü, kararlı ve görev başında olduğunun açık göstergesidir.” ifadelerini kullanan Üstel, güvenliği siyasi polemik konusu yaptırmayacaklarını, yapanlara da fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

Üstel, suçla mücadelede caydırıcılığı artıran yasal düzenlemelerin Meclis’e sevk edildiğini, kamu düzenini tehdit eden her unsur karşısında daha güçlü adımlar atılacağını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, “Devlet kurumlarını hedef alan, güvenlik güçlerimizin emeğini gölgeleyen ve toplumda korku yaratmaya çalışan açıklamalara müsamaha gösterilmeyecektir. Devlet ciddiyeti, algı üretmekle değil; hukuk ve kararlılıkla sağlanır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti vardır, güçlüdür ve tüm kurumlarıyla görev başındadır. Halkımızın huzur ve güvenliği, hiçbir siyasi hesap uğruna tartışmaya açılmayacaktır. Güvenlik birimlerimize olan güvenimiz tamdır." dedi.