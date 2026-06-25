Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, son günlerde Kıbrıs sorununa ilişkin basına yansıyan iddialar üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman, manipülasyonlara karşı dikkatli olduklarını belirterek, süreç boyunca soğukkanlılık ve kararlılıkla hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erhürman'ın konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

"GARANTÖR ÜLKE TÜRKİYE'NİN 'EVET' DEMEYECEĞİ HERHANGİ BİR FİKRİN HAYATA GEÇEMEYECEĞİNDEN KİMSE KUŞKU DUYMUYOR DEĞİL Mİ?"

"Kıbrıslı Rum bir gazetecinin yazdığı yazı tamamen doğru kabul edilerek günlerdir yürütülen bir tartışma…Kim 'sızdırdı', ne kadarını doğru 'sızdırdı', 'sızdırırken' araya özellikle Kıbrıslı Türkleri tahrik edecek, Kıbrıslı Rumlara, 'merak etmeyin istedikleriniz olacak' anlamına gelen temelsiz mesajlar da sıkıştırıldı mı diye düşünenler de var neyse ki! Bir de 'adamlar ne güzel manipülasyon yapıyor, biz yapamıyoruz' diye hayıflananlar var!

Her şeyden önce… Herhalde Kıbrıs Türk tarafı olarak bizlerin ve garantör ülke Türkiye’nin 'evet' demeyeceği herhangi bir fikrin hayata geçmeyeceğinden kimse kuşku duymuyor değil mi?

'ORTAYA KOYDUĞUMUZ METODOLOJİ VE İLKELERDEN SAPMAYACAĞIMIZDAN KUŞKU DUYANLAR VAR MI?'

İkincisi… Çözüm isteyen taraf olarak bizlerin, çözümü imkansız kılacak, bizi yeniden sonu gelmeyen müzakerelere hapsedecek, halkımızın eşitliğinden, güvenliğinden, bu adadaki haklarından taviz vermemiz sonucunu doğuracak ya da nihayetinde bizi başa döndürecek bir yola girmeyeceğimizden, daha önce ortaya koyduğumuz metodoloji ve ilkelerden sapmayacağımızdan kuşku duyanlar mı var?

Yoksa, aslında, 'fırsat bu fırsat belki bunları üç senedir aralıksız anlattıkları metodoloji ve ilkelerden saptırırız' diye heveslenenler mi söz konusu? Kuşkuya da, hevese de yer yok. Hepsi nafile!

Ve üçüncüsü… Baştan beri bu süreci ciddiyetle, sabırla, soğukkanlılıkla, kararlılıkla yürüteceğiz diyen bizlerin, gaza ya da manipülasyona gelip açıklama yapacağımız, ya da manipülasyon yapmaya çalışacağımız düşüncesini hala taşıyan birileri mi var?

'BİZ MEDYA ARACILIĞIYLA MANİPÜLASYON YAPMIYORUZ, YAPMAYACAĞIZ'

Merak ediliyorsa söyleyelim: Biz medya aracılığıyla manipülasyon yapmıyoruz, yapmayacağız. Bunun yerine Siyasi Partiler Konseyimizi topladık, Gençlik Koordinasyon Masamızı topladık, sendikalarımızla, ekonomik örgütlerimizle toplanacağız. Medya mensuplarımızla gruplar halinde toplanıyoruz. Sürecin geldiği noktaya ilişkin doğru bilgileri aktarıyoruz, aktaracağız.

Gizli saklı bir şey yok. Açıklama üzerine açıklama yapanların önemli bir kısmı da aslında gerçeği biliyor. Öğrenmek isteyenlere, ziyarete gelip soru soranlara da anlatıyoruz bu arada. Ama açıklama yaparak, televizyona çıkarak bir şey anlatmaya, pozisyon koymaya çalışmıyoruz.

Çünkü, eğer amaç, 'Kıbrıs Türk tarafını asılsız iddialarla tahrik edelim, onlar süreci havaya uçursunlar, biz de dünyaya, bak çözüm istemeyen Kıbrıslı Türklerdir aslında mesajı verelim" ise, bu oyunlara gelmeyeceğiz.

Yapılan tartışmalardan hiç rahatsız değiliz. Dikkatle takip ediyoruz. Kimin ne yapmaya çalıştığını, kimin iyi niyetle katkı koymaya çalışırken, kimin başka hesaplar içinde olduğunu anlayacak kadar aklımız, deneyimimiz, bilgimiz var!

Bu sürece nereden ve nasıl başladıysak, oradan ve aynı şekilde devam ediyoruz, edeceğiz. Ne oyuna, ne de gaza geleceğiz. Halkımızı doğru yöntemlerle, zamanlı bir biçimde bilgilendirmeye devam edecek, ciddiyetimizden, sabrımızdan, soğukkanlılığımızdan, kararlılığımızdan asla ödün vermeyeceğiz.

Bir kez daha söylüyorum: Halkımız müsterih olsun…"