Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının son dönemde Kıbrıslı Türklere yönelik diplomatik, kültürel ve sportif alanlarda yoğunlaştırdığı engelleme girişimlerine dair Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’e, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e ve Barcelona Futbol Kulübü Başkanı Joan Laporta’ya iletilmek üzere üç ayrı mektup gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, mektuplarında özellikle bu girişimlerin zamanlamasına vurgu yaptı.

Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin adayı ziyareti esnasında taraflara içinde bulunulan anın “Tüm çabaların, güvenin yeniden tesis edilmesi için ortaya konulması gereken bir an" olduğu yönündeki çağrısına rağmen, Rum liderliğinin tam tersi adımlar attığına dikkat çekti.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının izolasyonunun sonlandırılmasına yönelik BM Genel Sekreteri’nin raporu ile AB Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin aldığı kararları hatırlatarak, bu yöndeki adımların daha fazla gecikmeden atılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman mektuplarda ayrıca, Rum liderliğinin çocukların ve gençlerin dünyayla bağ kurmasını engellemesine yönelik bu girişimlerin iki halk arasındaki güvensizliği daha da derinleştirdiğini ve dolayısıyla BM Genel Sekreteri’nin yürütmekte olduğu çözüm çabalarına zarar verdiğini vurguladı.