Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hukuka aykırı olarak seçilmiş bir kişinin fiilen Meclis Başkanlığı koltuğuna oturamayacağını belirterek, Meclis oturumunu yönetme yetkisinin sadece seçilmiş bir kişi olan Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’de olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis salonunda basına açıklama yaptı.

Meclis çalışanlarına oturuma girmemeleri için Ziya Öztürkler’in talimatıyla baskı uygulandığını savunan Erhürman, Öztürkler’in talimat verme yetkisi bulunmadığını kaydetti.

Öztürkler’in hukuka aykırı olarak Meclis Başkanlığı koltuğuna oturduğunu ifade eden Erhürman, “Hukuka aykırı olarak seçilmiş bir kişi fiilen o koltuğa oturamaz.” dedi. Erhürman, bunun bir eylem olmadığını, Meclis hukukunun bire bir uygulanması olduğunu da vurguladı.

“Şu anda Meclis’te hukuka uygun olarak seçilmiş bir Meclis Başkanı yok.” diyen Erhürman, “Biz Meclis’e sahip çıkmaya devam edeceğiz.” diyerek, iktidara mensup milletvekillerinin de duruma tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Meclis İç Tüzüğü’ne uygun olarak oturumun gerekirse erteleneceğini belirten Erhürman, Meclis Başkanlığı seçiminin yapılması gerektiğini vurguladı.