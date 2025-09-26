Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefkoşa’da bir grup muhtarla bir araya geldi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman toplantıda yaptığı konuşmada tarafsızlık sözü verdi.

Erhürman’a Genel Sekreter Erkut Şahali, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz da eşlik etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı konuşmada, “Tufan Erhürman’ın bilgisi, deneyimi, birikimiyle ayakları sağlam yere basan geleceği birlikte kuracağız.” ifadelerini kullandı.

- Erhürman: “Beş senede kim kimin elini bağladı da atak politika uygulanmadı?”

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman toplantıda yaptığı konuşmada, “Muhtarların icra ettiği görev, tarafsızlık ve bağımsızlık gerektiren bir görevdir. Aynen Cumhurbaşkanlığı da tarafsızlık ve bağımsızlık gerektiren bir görevdir. Muhtarların, sınırları içerisindeki herkesi kucaklamak görevidir. Cumhurbaşkanı da bu ülkedeki herkesin Cumhurbaşkanı olmalıdır.” dedi.

Merkezden yurt dışına açılan tek siyasi pencerenin Cumhurbaşkanlığı olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Sesimizi dünyaya duyurmak, derdimizi dünyaya anlatmak zorundayız. Demokrasi meselesidir Cumhurbaşkanlığı seçimi. Daha önce görevde olan bir kişi adaysa, beş yılın karnesi çıkarılır.” diye konuştu.

Müzakeresiz bir dönemin geride bırakıldığına işaret eden Erhürman, tek bir kapının bile açılmadığına dikkat çekti. “Bırakın yeni kapı açılmasını, özellikle Metehan ile Beyarmudu işkenceye dönüştü. Müzakere yok, kapı yok. ‘Karma evliliklerden doğan’ çocukların AB vatandaşı olma hakkı ihlal edildi, savunan olmadı.” diyen Erhürman, beş bomboş yılın geçtiğini söyledi.

Tufan Erhürman, “Memleketin her konusunda atak politika uygulayacakmış. ‘İçeride görevi yoktur, Cumhurbaşkanının görevi değildir’ derlerdi; demek ki varmış. Beş sene geçti. Kim kimin elini bağladı da atak politika uygulanmadı?” diye sordu.

- “Beş senenin içinde müzakere yok, içerideki işlerde hiçbir şey yok”

Erhürman, şöyle devam etti:

“Bizim anayasamızda Cumhuriyet Güvenlik Kurulu var. Başında Cumhurbaşkanı vardır. Bu Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun görevi, memleketin güvenliğini sağlamaktır. Bu dönemde bir kere bile toplanmadı. Beş senenin içinde müzakere yok, içerideki işlerde hiçbir şey yok. Hâlâ nüfusunu bilmeyen, nüfus politikası olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Çocuklarımızın hayatından beş koca yıl çalındı. Bir beş yılın daha çalınmasına izin vermemiz mümkün değil.

Bütün çocuklarımız, 12-13 yaşında bile ‘ben burada yaşamayacağım, göç edeceğim’ demeye başladı. Bizim derdimiz bu topraklara kök salmaktır. Çocuklarımızın da bu topraklara tırnaklarını geçirmesidir. Bizi birleştiren iki temel sevgi var, aşk var. Biz bu topraklara sevgiyle bağlıyız. Çocuklarımıza sevgiyle bağlıyız. Bizi birleştiren burasıdır. Bütün çocuklarımız için... Utanmadan bırakacak bir ülke noktasına gelmiş değiliz. Böyle bir mirası bırakma hakkımız yok.”

Tarafsız ve bütün halkı kucaklayan bir Cumhurbaşkanlığı sözü veren Erhürman, Cumhurbaşkanlığında da muhtarlarla istişare halinde çalışacaklarını belirtti.

- “Harmancı: 19’unun akşamı hepimiz kazanacağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da toplantıda yaptığı konuşmada, “Muhtarlar, yerel yönetimlerin olmazsa olmazıdır.” dedi. “Her muhtarın gönlünde bir parti yatar ama iş icraata geldiğinde bunların hepsini bir kenara koyarız. Hizmette ne renk ne parti dikkate alınmaz. Lefkoşa’yı düştüğü bataktan birlikte çıkarttık.” diyen Harmancı, çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Harmancı, “Tufan Erhürman’ın bilgisi, deneyimi, birikimiyle ayakları sağlam yere basan geleceği birlikte kuracağız. Toplumsal mücadele için bir arada durmayı başardık, 19’unun akşamı hepimiz kazanacağız.” dedi.

- Özsağlam: “Bu toplumun nefes almaya ihtiyacı var”

Toplantıda konuşan CTP Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam, “Tufan Erhürman tüm Kıbrıslı Türklerin Cumhurbaşkanı adayıdır.” dedi. Toplumun nefes almaya ihtiyacının olduğuna dikkat çeken Özsağlam, “Belediyelerimize ve muhtarlarımıza da önemli işler düşüyor. Tufan Erhürman, toplumun tüm kesimleriyle istişare ederek bu görevi en iyi şekilde yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

- Karavezirler: “Yeni dönem hepimize hayırlı olsun”

Toplantıda söz alan Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de yola “ben değil, biz” olarak çıktıklarının altını çizdi. Kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Karavezirler, toplantıya katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti. Karavezirler, “Yeni dönem hepimize hayırlı olsun.” dedi.