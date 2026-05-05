Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’na ilişkin Cumhurbaşkanlığının tüm taraflarla görüşerek, fikirleri değerlendireceğini kaydetti.

Erhürman, yazılı açıklamasında, yapılacak değerlendirmeler ışığında gerekli görülmesi halinde Cumhurbaşkanlığı’nın, daha önceki örneklerde olduğu gibi anayasal yetkilerinden herhangi birini kullanmaktan imtina etmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Meclis'ten geçen bir yasa ile ilgili, ‘basın özgürlüğü’ ve ‘masumiyet karinesi’ çerçevesindeki tartışmaları yakından izliyorum.

Cumhurbaşkanlığı, ilgili tüm taraflarla görüşecek ve tüm fikirleri değerlendirecek.

Cumhurbaşkanlığı'nın elbette bugün itibarıyla da konuyla ilgili bir fikri vardır ancak bu fikri herkesin fikrinden üstün saymamak ve ilgili tüm taraflara fikrini açıklama olanağı tanımak, bu fikirleri değerlendirmek demokrasinin gereğidir.

Yapılacak değerlendirmeler ışığında, gerekli görülmesi durumunda, Cumhurbaşkanlığı'nın, daha önceki örneklerde olduğu gibi, Anayasal yetkilerinden herhangi birini kullanmaktan imtina etmeyeceği kamuoyunun malumudur.”