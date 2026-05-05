Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 12.55’te toplanan Genel Kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Genel Kurul'da çalışma yaşamına ilişkin konulara değinildi.

-Besim

Kürsüden ilk sözü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Neredeyiz?” konulu güncel konuşma yaptı.

Besim, iş sağlığı ve güvenliğinin ülkede ciddi bir problem olduğunu, ancak konunun sadece kaza veya olay meydana gelince tartışıldığını kaydetti. Besim, iş sağlığı ve güvenliğinin, eğitimden başlayarak, devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Besim, ülkede iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili güçlü bir yasal mevzuat olduğunu ancak sahada ciddi, tatminkâr bir uygulama olmadığını, denetim ve yaptırımda yetersizlikler olduğunu belirtti.

Filiz Besim, yasanın var olmasının sahada karşılık bulmadığını, uygulanmadığını, denetim mekanizmalarının geliştirilemediğini belirterek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dünyadan örnekler verdi, diğer ülkelerde uzmanların, farklı alanlarda da uzmanlaşarak denetimleri yaptığını söyledi.

Ülkede bu alanda denetim yapan Çalışma Dairesi’nin yoğun bir şekilde çalışmasına rağmen yetersiz kaldığını dile getiren Besim, bu alanda denetim ve yaptırımın güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Besim, ülkedeki yabancı işçilerin bilgi ile dil yetersizliklerine ve eğitim eksikliklerine de dikkat çekerek, özellikle inşaatlarda denetimlerin canlı kamera ile yapılmasının kazaları önleyeceğine inanç belirtti.

Çalışan ve iş verenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim almasının kazaların önlenmesi için gerekli ve önemli olduğunu belirten Besim, bu konuların ülkede bir kültür haline gelmesi gerekliliğine değindi.

Bakanlıklar arası iş birliğinin de önem taşıdığını belirten Besim, iş sağlığı, güvenliği, meslek hastalıkları gibi konulardaki eksikliklerin giderilebileceğini, bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın birlikte çalışması gerekliliğine değindi.

Güçlü bir denetim ağının, teknoloji ile desteklenerek geliştirilebileceğini dile getiren Besim, yasayı iyi uygulayanlara ödül, uygulamayanlara ciddi cezalar getirilebileceğine vurgu yaptı.

Ülkeye çalıştırılmak için getirilen insanlara iş güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu belirten Besim, yerel yönetimlerin de izinleri verirken iş sağlığı ve güvenliğine, uzman bulundurulmasına ve denetime önem verilmesini istedi.

İş yeri hekimlerinin de iş sağlığı ve güvenliği sistemi içine yerleştirilmesi gerektiğini söyleyen Besim, kamu ve özeldeki tüm alanlarda etkin denetim yapılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da yerinden söz alarak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bakanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anlattı.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, iş sağlığı ve güvenliğinde hem sağlık hem de çalışma bakanlığının sorumluluğunun olduğunu belirtti. Hasipoğlu, bu alanda toplumsal farkındalığı artırmanın ve denetim, bilgilendirme ve işveren sorumluluğunun önem taşıdığını anlattı.

Hasipoğlu, iş yerlerinde en büyük sorumluluğun işveren ve Bakanlıkta olduğunu söyleyerek, iş yerlerinin sorumluluğunun çalışanlarını korumak olduğunu söyledi.

Bakanlığın baskın şeklinde denetimler yaptığını, uyarılar ve cezalar verdiğini dile getirerek, bu konuda da istatistiki bilgiler veren Hasipoğlu, iş sağlığı ve güvenliği için iş verenin sorumluluklarını yerine getirmesi, çalışanların kurallara uyması ve devletin denetim görevini eksiksiz yerine getirmesinin önemini vurguladı.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Hasipoğlu, bakanlık olarak çalışan sağlığını korumak amacıyla da adımlar attıklarını söyleyerek, yakında bu çalışmaları tamamlayacaklarını belirtti.

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya’nın “1 Mayıs’ta çalıştırılanlara çifte maaş ödenmesi, üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik ücret uygulaması ve asgari ücret üzerinden sigorta yatırımları” konularındaki sorularını yanıtladı.

Hasipoğlu, 1 Mayıs’ta gereken denetimleri yaptıklarını, çoğu sektörün kapalı olduğunu, açık olan yerlerde de çalışanların listesini aldıklarını, ay sonunda bu kişilerin hem prim hem de iki katı ücret ödenip ödenmediğini denetleyeceklerini söyledi.

Asgari ücret üzerinden kazanç elde eden çalışanların maaşından, yemek ve barınma hakkı verildiğinde yüzde 40 kesinti yapılabileceğini, bu düzenlemeyi Meclis'te tartışacaklarını dile getiren Hasipoğlu, bu örneğin diğer ülkelerde de bulunduğunu anlattı.

Hasipoğlu, yasa geçerse bundan sonra ülkeye gelecek kişilerin bunu bilerek ülkeye geleceğini, buna göre çalışmayı kabul edeceğini ifade etti. Hasipoğlu, bakanlık olarak da bu yerleri denetleyeceklerini kaydetti.

-Kürşat

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Fide Kürşat da, “Üretimde Yaşanan Sorunlar” konulu güncel konuşma yaptı. Kürşat, ülkede üretime yönelik sıkıntıların arttığını, üreticilerin ödemelerini zamanında alamamasından dolayı sorunlar yaşadığını anlattı.

Kürşat, kurumların zorda olduğunu, maaş ödemelerini yapmakta zorlandığını, yatırım yapamadığını, üreticiye destek veremediğini, görevini yerine getiremediğini belirterek, eleştirilerde bulundu.

Narenciyenin de dalında kaldığını işaret eden Kürşat, üretimde akaryakıtın vergisiz verilmesinin de büyük önem taşıdığını belirtti ve üretimin ayakta durabilmesi amacıyla verilen desteklere dünyadan örnekler verdi.

Kürşat, devletin üreticilere vergisiz girdi desteği sağlanmasının önemli olduğunu söyleyerek, Hal Yasası’nın da yürürlüğe girmesinin üretime destek olacağını belirtti. Üretimde enerji maliyetlerinin de desteklenmesinin önem taşıdığını ifade eden Kürşat, yenilenebilir enerjinin adaletli şekilde verilmesi gerektiğine işaret etti. Kürşat, hükümetin ekonomik politikalarını da eleştirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, vergisiz akaryakıt konusuna değinerek, sadece eleştirmek için eleştirmenin yanlışlığına işaret etti.

Amcaoğlu, akaryakıtta, bu bölgede bu kadar olay yaşanırken, artış yapılmadığını, bunun KKTC ve Güney Kıbrıs fiyatlarına bakıldığında rahatça görüldüğünü, ekonomide de, bu kadar olaya rağmen çalışma yaşamının geliştiğini, ithalatın arttığını, ihracatta bir kısım düşüş yaşandığını ancak bunun da savaş kaynaklı olduğunu anlattı.

Amcaoğlu, her şeye rağmen ülke ekonomisinin iyi noktada olduğunu, denetimlerin teknolojik yatırımlarla geliştirildiğini, denetlemelerin fiziki olarak da sürdürüldüğünü belirtti, Hal Yasası kapsamında da çok kısa bir sürede hallerin ihaleye çıkacağını kaydetti.

Amcaoğlu, önemli olanın halk sağlığı ve gıda güvenliği olduğunu vurguladı.

Yenilenebilir enerji konusunda da turizm, sanayi ve diğer alanlara gereken izinlerin incelemeler sonunda verildiğini anlatan Amcaoğlu, gereken hassasiyetin ortaya konduğunu söyledi.