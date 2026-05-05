Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, öğrenci taşımacılığı hizmetlerinin yarından itibaren, sorunlar giderilinceye kadar durdurulacağını açıkladı.

Topaloğlu, Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, kararın hükümetin aylardır ödeme yapmaması nedeniyle alındığını belirterek, öğrenci taşımacılığı ücretlerinin yaklaşık dört aydır ödenmediğini ileri sürdü.

Bu durumun sektörü sürdürülemez hale getirdiğini savunan Topaloğlu, kararın zorunluluktan kaynaklandığını ifade etti.

Topaloğlu, “Kar-İş olarak öğrenci taşımacılığını yarın itibarıyla durduruyoruz. Bunun sorumlusu hükümettir.” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ve hükümete tepki gösteren Topaloğlu, hükümeti çocukları mağdur etmekle suçladı.

Topaloğlu, sektöre birlik çağrısında bulunarak, tüm paydaşların ortak hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.