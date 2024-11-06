Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi Genişletilmiş İlçe Meclisi dün akşam gerçekleştirildi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, birçok milletvekili ve partili katıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaptığı konuşmada memleketin içinde bulunduğu durumun ortada olduğunu belirterek, CTP olarak demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Eğitimden sağlığa birçok sorunun bulunduğunu ifade eden Erhürman, ekonominin güneye kaymaya devam ettiğini söyledi.

Karşılarında kendini bile yönetemeyen bir yapı bulunduğuna savunan Erhürman, ülkenin kötü değil, hiç yönetilmediğini ileri sürdü.

Kişilerle değil, zihniyetle sorunlarının bulunduğunu da ifade eden Erhürman, adına hükümet diyen yapının" ülkeye her gün daha çok zarar verdiğini vurguladı.

Erhürman, Mecliste kaos ve hukuksuzluk yaratıldığını söyledi.

-Kayalp: “Mücadelemiz devam edecek”

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da yoğun ilgiden dolayı katılanlara teşekkür etti.

CTP’nin örgütlü mücadelesinin büyüyerek devam edeceğine değinen Kayalp, memleketin içinde bulunduğu durum ve sorunlarla ilgili konuştu.

Ülkede CTP’ye olan ihtiyacın içinde bulunulan dönemde daha da arttığını belirten Kayalp, yılmadan mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.