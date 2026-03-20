Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, Hükümetin, ekonomik tedbir olarak, hayat pahalılığı ödeneğini, yılda iki kez, ilk üç ay ve sonraki dokuz ay olacak şekilde düzenleme düşüncesinin "halkla alay etme" anlamına geldiğini savundu.

Erşangil yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini, yılda iki kez, ilk üç ay ve sonraki dokuz ay olacak şekilde yeni düzenlemeye sokması ve bunu ekonomik tedbir olarak sunması, düpedüz çalışanlarla ve halkımızla dalga geçmektir. Ülkenin ekonomisinin üretime değil tüketime dayalı olması sonucu, yeni zamların kaçınılmaz olacağı düşünüldüğünde, halkın alım gücünün daha da düşeceğini öngörmek için, ekonomist olmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Söz konusu düzenlemenin sermayeye yarayacağını ileri süren Erşangil, "Hükümet, halkın değil sermayenin hükümeti olduğunu itiraf etmiştir. Sermayeye yapılan kıyaklar, vergi afları, teşvikler devam ederken, bunun diyetini çalışana ödetme niyetinizi görüyoruz" dedi.

Hükümetin halkın alım gücünü yükseltecek tedbirler alması gerektiğini dile getiren Erşangil, Sendika'nın hayat pahalılığı ile ilgili değişikliğin karşısında duracağını kaydetti.