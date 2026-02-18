Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İstanbul’da düzenlenen Bab-ı Âli Toplantıları’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erhürman, “Siyasi eşitlik güvence altına alınmadan müzakere masasına oturulamaz” dedi.

1990 yılından bu yana aralıksız devam eden Bab-ı Âli Toplantıları’nın 35’inci döneminde konuşan Erhürman, bölgesel gelişmeler ışığında Kıbrıs sorununda gelinen son aşamayı değerlendirdi.

İstanbul Maslak Hilton’da gerçekleştirilen toplantıya eski bakanlar, bürokratlar, büyükelçiler, gazeteciler ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Erhürman, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ardından Bab-ı Âli kürsüsüne çıkan ikinci KKTC Cumhurbaşkanı oldu.

Konuşmasının başında Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıslı Türklerin bir devlette bulunması gereken tüm kurumlara sahip olduğunu ancak haklarının bunlarla sınırlı olmadığını vurguladı.

Erhürman, Güney Kıbrıs’ın İsrail, ABD, Fransa ve Hindistan gibi ülkelerle güvenlik ve enerji alanında yaptığı anlaşmalara dikkat çekti.

İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Baf Hava Üssü’nü kullandığını belirten Erhürman, İran-İsrail geriliminin ardından Kıbrıs’ta sığınakların yeniden gündeme geldiğini söyledi.

“Yetkiyi paylaşamıyoruz ama riski paylaşmak zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, müzakerelere başlanabilmesi için Türk tarafının ortaya koyduğu dört temel şartı şöyle sıraladı:

Siyasi eşitlik güvence altına alınmadan müzakere başlamaz.

Crans Montana’ya kadar sağlanan yakınlaşmalar geçerlidir; sıfırdan başlanamaz.

Süre sınırlaması olmalıdır.

Masadan kaçılması halinde statükoya geri dönülmemeli; bir bedel olmalıdır.

“Çözümsüzlüğe sebep olanın ödeyeceği bir bedel olması lazım” dedi.

Erhürman, 2004’teki Annan Planı Referandumu’nda Türk tarafının yüzde 65 “evet”, Rum tarafının ise yüzde 75 “hayır” dediğini hatırlattı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bu metodolojiyi paylaştıklarını belirten Erhürman, geçmiş müzakere sistematiğinin çözüm üretmediğini ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin hâlâ doğrudan uçuş ve doğrudan ticaret yapamadığını vurgulayan Erhürman, spor, sanat ve akademik alanlarda da engeller bulunduğunu söyledi.

“Masaya sadece müzakere varmış gibi görünmek için oturamayız. Çözümsüzlük devam edecekse bunun bir sonucu olmalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği statüye ulaşamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu statüyü söke söke almak boynumuzun borcudur. En zor koşullarda da vardık, bugün de varız ve eşit olmaya devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.